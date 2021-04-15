Приземляющийся в Пулково экипаж ослепили лазером

В Петербурге произошел необычный инцидент. Неизвестный целенаправленно направил лазерный луч на приземляющийся самолет. Происшествие произошло вечером 14 апреля, в среду. Самолет заходил на посадку в аэропорту Пулково. об этом сообщает официальный представитель авиакомпании «Россия».

Облучение лазером заметил сам экипаж и оперативно доложил об этом в специальные службы. На посадку лайнера это никак не повлияло. Благодаря профессионализму пилотов, посадка прошла без происшествий.

Злоумышленник на данный момент не найден. Если удастся найти направлявшего лазер, то ему грозит административная или даже уголовная ответственность.