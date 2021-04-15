В Петербурге задержали мигранта, создававшего электронные кошельки для террористов

В Северной столице удалось задержать подозреваемого в сговоре с террористическими организациями мужчину. Им оказался гражданин Республики Кыргызстан. О задержании сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

По версии следствия, мужчина в 2020 году общался с представителями террористических организаций через социальные сети. Террористы ему дали задание по созданию электронных кошельков. В результате кыргыз помог, а также положил в общей сложности на эти счета 500 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту финансирования террористических организаций.