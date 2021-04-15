Полиция Петербурга задержала москвича за убийство 10-летней давности

В Петербурге удалось задержать мужчину, который долгие годы находится в федеральном розыске. Преступника разыскивали в связи с подозрениями в убийстве 10-летней давности. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Задержанным оказался 44-летний мужчина, который, по версии следствия, в 2011 году избил и обстрелял знакомого. В результате пострадавший скончался на месте и подозреваемый с двумя подельниками выбросили тело в водосточный коллектор. Инцидент произошел в деревне Сгонники, а избиение и стрельба на территории автомастерской в Мытищинском районе.

На данный момент задержанный находится в отделении полиции, в федеральный розыск сообщили о поимке преступника.