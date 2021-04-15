Спорткар сгорел дотла после дрифта у «Сибур Арены»

На Крестовском острове загорелся автомобиль. Причиной возгорания стал дрифт на автомобиле. Водитель BMW заметил задымление в капоте и из-под колес тоже пошел дым. В результате машина сгорела полностью. Иницдент произошел вечером, 14 апреля, у стадиона «Сибур Арена».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области, о возгорании сообщили около 8 часов вечера, а к 20:15 огонь был ликвидирован. Однако спорткар это не спасло. При этом пострадавших нет.

Известно, что водитель наматывал круги около футбольного стадиона, выполняя маневры и дрифтуя, пока не увидел клубы дым из-под капота. Водитель остановился сразу и начал искать огнетушитель, однако огонь стремительно распространился и к оперативному приезду спасателей машина уже догорала дотла.