Дрифтер, извинявшийся ранее перед петербуржцами, привлечен к уголовной ответственности

Задержанному молодому человек, устроившему пробку в центре Петербурга, грозит уголовная ответственность. Причиной стали нелегальные автономера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Напомним, во вторник, 13 апреля, 29-летний уроженец Карелии устроил затор на улице Восстания. Так, вечером мужчина решил устроить дрифт на перекрестке. Его заметил патруль ГИБДД, и на следующем перекрестке удалось задержать водителя.

Примечательно, что на водителе «висит» около 20 штрафов за проезд на красный свет и уклонение от исполнения административного законодательства. В связи с обнаруженными поддельными идентификационными номерам, мужчине грозит уголовная ответственность.