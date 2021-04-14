Преподаватель института Росгвардии задержан за взятку

В Петербурге задержан преподаватель института Росгвардии. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщают в пресс-службе Института гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии.

«Данный факт выявлен при непосредственном участии службы собственной безопасности Росгвардии. В ведомстве придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допускающих коррупционные проявления», — отметили в ведомстве.

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