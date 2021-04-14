Мужа, насиловавшего сутки жену, удалось задержать под Петербургом

В Петербурге полиции удалось задержать мужчину, угрожавшего жене оружием, совершая насильственные действия в течение суток. Инцидент произошел 5 апреля, однако задержать мужчину получилось лишь 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Напомним, события происходили в Курортном районе города. Жена обратилась в полицию, заявив, что супруг насиловал ее с ночи до утра, а затем следующим вечером увез ее в Зеленогорск, продолжив надругаться и угрожать охотничьим карабином «Вепрь-12».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по трем статьям: «Убийство», «Насильственные действия сексуального характера» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».