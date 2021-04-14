На овощебазах Петербурга проводят обыски

В Петербурге проходят обыски на овощных базах города. Обыски проходят в среду, 14 апреля, на 20 базах. Оперативники службы экономической безопасности УФСБ совместно с сотрудниками налогового отдела управления экономической безопасности ГУ МВД России по Петербургу и области ведут обыски в рамках уголовного дела.

Известно, что следствие возбудило уголовное дело по 172-й статье УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Предполагается, что фигуранты дела ведут предпринимательскую деятельность на овощебазах Петербурга. Общая сумма махинаций составляет 40 млн рублей.

Если данные подтвердятся, то подозреваемым грозит арест.