Площадь очагов возгорания на фабрике сократилась до 150 «квадратов»

В Петербурге почти потушили бушующий третьи сутки пожар в здании фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной. По последним данным площадь возгорания сократилась до 150 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

"Площадь сократилась до 150 кв. м", - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне вечером пожару присвоили первый ранг сложности, а площадь возгорания составляла 300 «квадратов».

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о пожаре, начавшемся на «Невской мануфактуре» 12 апреля, а также, что ему присвоили пятый, наивысший ранг сложности.