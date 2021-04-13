От здания "Невской мануфактуры" в результате пожара остался лишь остав

Здание фабрики «Невская мануфактура» горит около суток. Огонь полностью разрушил корпус здание – остался лишь остов. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МСЧ России по Петербургу Андрей Литовк.

Он отметил, что заходить внутрь здания слишком опасно для сотрудников спасательных служб, поэтому пожарные работают снаружи, используя большее количество воды для тушения. По словам представителя ГУ МЧС, пожар на «Невской мануфактуре» может быть полностью ликвидирован сегодня вечером.

Напомним, жертвой пожара стал один спасатель, три человека были госпитализированы в результате полученных повреждений.