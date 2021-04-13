Актера Никиту Струкова обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних

В Петербурге Актеру криминальных сериалов Никите Струкову было предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков. Данная информация была предоставлена объединенной пресс-службой петербургских судов.

В январе 2021 года 62-летнего актера задерживали по подозрению в совершении развратных действий в отношении 15-летнего мальчика. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. После этого инцидента в полицию обратились еще двое потерпевших. Кировским районным судом было принято о заключении Струкова под стражу. По каждому из обращений возбуждено уголовное дело.