В многоэтажке на Матроса Железняка произошло возгорание

В Приморском районе Петербурга загорелось офисное здание. О происшествии в дежурную часть сообщили в 16:44.

Пожару присвоили номер 1-Бис – об этом сообщили в пресс-службе экстренного ведомства. На улицу Матроса Железняка прибыли семь единиц спецтехники и 32 сотрудника спасательных служб. В 17:32 пламя удалось локализовать. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Напомним, это второй крупный пожар в городе за последние сутки. Накануне произошло возгорание в «Невской мануфактуре», при тушении пожара погиб один спасатель.