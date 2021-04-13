В Петербурге снесли четыре незаконные торговые точки

Четыре земельных участка, расположенные в трех районах Северной столицы, освободили от незаконно размещенных торговых точек. Данная информация была предоставлена пресс-службой Смольного.

Демонтаж был проведен в Приморском, Выборгском и Пушкинском районах города. Договоры аренды истекли в 2019-2020 годах, предприниматели получили предупреждения о необходимости снести павильоны, однако они этого не выполнили.

Комментируя ситуацию, губернатор города Александр Беглов отметил, что использование предоставленных городом участков земли строго контролируется, предприниматели обязаны соблюдать все нормы, установленные законами Санкт-Петербурга.