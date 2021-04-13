Беглов сообщил, что здание Невской мануыактуры будет восстановлено

Губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил место пожара, произошедшего на Октябрьской набережной, и выразил свою поддержку семьям пожарных, участвовавших в ликвидации возгорания.

Напомним, в пожаре погиб один спасатель, еще трое сотрудников МЧС были госпитализированы. По словам губернатора, всем пострадавшим будет оказана помощь.

Беглов отметил, что здание обязательно восстановят, ведь сгоревший объект является памятником архитектуры. В настоящее время ущерб оценивается. Глава Петербурга добавил, что по закону начать новое строительство на месте сгоревшего здания нельзя, поэтому единственный вариант – восстановить объект.