В Петербурге осудят руководителей трех организаций за махинации в сфере детского питания

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительный приговор в отношении руководителей коммерческих организаций, участвовавших в сговоре на поставки детского питания. В деле фигурируют шесть человек, которых обвиняют в организации картеля и монополизации в сфере детского питания. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



По версии следствия, руководители коммерческих организаций совместно с посредниками и бывшем работником администрации Колпинского района ограничивали конкуренцию в сфере детского питания. Для этого они распределяли между собой победы в конкурсах, предназначенных для определения поставщиков питания в районные детские сады. Незаконную деятельность преступники осуществляли в период с 2017 по 2018 год. В общей сложности было заработано около 600 млн рублей.



Теперь уголовное дело направят в Колпинский районный суд.