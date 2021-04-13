Полицейские спасли двух мужчин, купавшихся в Обводном канале

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что сотрудники полиции спасли двух мужчин, которые чуть не утонули в Обводном канале.

В субботу, 10 апреля, около дома №9 по набережной Обводного канала прохожие увидели тонувших мужчин. Петербуржцы незамедлительно обратились в наряду ДПС, который в это время патрулировал территорию, и сообщили о находящихся в воде двух граждан.

В результате, полицейские взяли из машины трос для буксировки. Лейтенант полиции Тимофей Ломакин пролез через ограждение, перемотал тросом руку и кинул один конец утопающим. Другой сотрудник, старший лейтенант Леонид Шестихин вызывал спасателей. В спасении «пловцов» помогали также и неравнодушные граждане.

Мужчин успешно вытащили из воды и оказали первую медицинскую помощь.

Оказалось, что петербуржцы до этого выпивали алкогольные напитки и один из них решил прыгнуть в воду. После его приятель хотел оказать помощь, но сам чуть не утонул.