Беглов заявил о необходимости восстановить здание «Невской мануфактуры»

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, заявил о том, что необходимо восстановить сгоревшей здание «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Петербурга.

В сообщении также говорится, что глава Северной столицы заявил, что согласно закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России», невозможно построить новое здание на территории утраченного объекта культурного наследия. Возможно лишь восстановление старого.

Кроме того, градоначальник посетил место происшествия, а также выразил соболезнования родным и близким погибших пожарных. Беглов отметил, что правительство окажет всю необходимую помощь.