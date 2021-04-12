Петербуржец, пытавшийся откупить свою супругу от уголовного дела, получил штраф

По информации, которая была предоставлена объединенной пресс-службой петербургских судов, житель Северной столицы пытался с помощью взятки спасти свою супругу от уголовной ответственности и получил штраф.

Следствие установило, что мужчина, узнав, что его супруге угрожает уголовное дело по факту нападения на участкового, предложил начальнику УМВД РФ по Адмиралтейскому району взятку суммой 250 000 рублей. Однако мужчина получил штраф по статье 291 УК РФ.

В суде мужчина признал вину. Петербуржцу назначили наказание в виде штрафа, сумма которого составила 1,6 млн рублей.