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В результате коммунальной аварии у ТРК "Меркурий" в котловане утонули 3 аватомобиля

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© Фото: pixabay.com

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У ТРК прорвало трубу с водой.

В Приморском районе Петербурга произошла серьезная коммунальная авария. На Беговой улице у ТРК «Меркурий» в следствие прорыва трубу образовался котлован, куда упали припаркованные рядом автомобили.

Прохожие заметили, как в воронке утонуло три автомобиля. Организация, управляющая теплосетями, на тот момент уже была осведомлена об аварии. В скором времени на место происшествия прибыла аварийная бригада.

Дефект удалось локализовать в 16:18. В настоящее время на территории проводят уборку. На место прибыли страховые комиссары чтобы оценить возможный ущерб. Сообщается, что на устранение дефекта потребуется как минимум 20 часов.

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