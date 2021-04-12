В Петербурге загорелась фабрика «Невская мануфактура»

В Петербурге загорелась фабрика на Октябрьской набережной. Инцидент произошел около 12:35 в понедельник, 12 апреля. На данный момент площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Петербургу и области.

Пожар произошел на фабрике «Невская мануфактура». В устранении очага возгорания чувствует 12 пожарных машин и 50 спасателей.

«В 12:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Октябрьская набережная, 50... в производственном здании размерами 35 на 50 м происходит горение на четвёртом и пятом этажах», — отметили в ГУ МЧС.