В Пулково задерживается вылет трех рейсов

В петербургском аэропорту Пулково несколько рейсов не смогли вылететь вовремя. Три рейса задерживаются в понедельник, 12 апреля. Причиной задержки стали технически проблемы с одним из лайнеров. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Так, рейсы из Петербурга в Киров, Калининград и Краснодар не смогли подняться в небо вовремя. Общее время задержки составляет час.

На данный момент возникшие из-за поломки самолета сбои в расписании оптимизируют сотрудники аэропорта Пулково. Воздушная гавань Петербурга работает в штатном режиме.

После исправления техошибки рейсы вылетят в пункты назначения.