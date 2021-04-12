В центре Петербурга ночная драка в клубе обернулась четырьмя пострадавшими

Выходные закончились дракой в центре Петербурга с применением оружия. Инцидент произошел в ночном клубе под утро, 12 апреля. В результате потасовки четыре человека получили ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербурге и области.

Конфликт возник в Центральном районе города на Садовой улице. Две группы посетителей ночного клуба устроили конфликт из-за некой женщины. Инцидент произошел около 04:46 в доме №28/30. Как минимум у одного из участников драки был нож. В результате потасовки четверо мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями.

«В результате инцидента травмы получили четверо мужчин, с ножевыми ранениями в состоянии различной степени тяжести они были госпитализированы. В полицию доставлены около 20 человек», - отмечают в ведомстве.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.