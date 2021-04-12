В Ленобласти обнаружили труп мужчины с оторванными кистями

Вечером, 11 апреля, в правоохранительных органах сообщили, что в Ленинградской области житель поселка Стрельнинский под Ломоносовым обнаружил труп мужчины. После чего обратился в полицию.

Согласно словам обнаружившего труп, тело найдено около коттеджного поселка в Невском лесопарке. Примерный возраст погибшего составляет около 30-35 лет. Оказалось, что у мужчины были оторваны кисти, а также имелись многочисленные раны и ссадины на лице и теле.

Однако правоохранительные органы все-таки смогли установить личность погибшего. Им оказался безработный и ранее судимый житель Северной столицы 1987 года рождения. Тело погибшего отправили на экспертизу, для выяснения точной причины смерти.