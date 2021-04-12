В Кировском районе беременная женщина получила ранение ножом в живот

В Санкт-Петербурге в Кировском районе на беременную женщину напал неизвестный мужчина, который нанес ножевое ранение прямо в живот девушке. Инцидент произошел около подъезда на Дачном проспекте, 35. Предполагается, что происшествие произошло примерно в 19:30.

В понедельник, 12 апреля, в отделение полиции поступило сведение о госпитализированной беременной женщине. По прибытии в медицинское учреждение у девушки диагностировали проникающее колото-резанное ранение брюшной стенки и тонкой кишки

На данный момент по факту нападения на девушку проводится проверка. Предположительно, что на женщину напал неизвестный мужчина. На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.