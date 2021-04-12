Пассажиров, вернувшихся в Сочи, отправили в Петербург резервным бортом

В аэропорту Сочи успешно приземлился Boeing 737, на борту которого находилось 190 пассажиров. Представитель авиакомпании Azur Air сообщил, что люди будут отправлены в Санкт-Петербург резервным бортом.

Оказалось, что направлявшийся из Сочи в Петербург пассажирский самолет, был вынужден вернуться на место вылета, так как в его кабине произошла разгерметизация. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

«Экипаж Azur Air после взлета по маршруту Сочи — Пулково сообщил о разгерметизации кабины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в аэропорту сообщили, что время вылета из Сочи — 20:49 по московскому времени. Позже представитель авиационной компании сообщил, что пассажиров отправят резервным рейсом.