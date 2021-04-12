Во время пожара на проспекте Космонавтов эвакуировали 50 человек

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что вечером, 11 апреля, в Московском районе произошел пожар в одном из жилых зданий. На место тушения приехали около 40 пожарных.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 20:31. Пожар возник в доме на проспекте Космонавтов, 63, корпус 1, где тлел утеплитель вентилируемого фасада. Общая площадь очага возгорания составляла 30 квадратных метров. Горение происходило на уровне 7-14 этажей.

В 20:58 пожару был присвоен ранг №1-БИС. Полностью потушить огонь спасателям удалось к 00:27 12 апреля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Некрасова в Петербурге произошел пожар в коммунальной квартире, которой был присвоен ранг №1-БИС.