Человека-паук отбился от сотрудников петербургского метрополитена

В петербургском метрополитене пассажиры наблюдали картину из настоящего боевика про супергероя. Сотрудники подземки пытались задержать Человека-паука, однако тому удалось ускользнуть и уехать на поезде. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "Интересный Питер"

Известно, что сотрудники метро пытались задержать молодого человека из-за нарушения масочного режима. Однако «супергерой» оказал сопротивление, неоднократно пнув работников. В конце потасовки спайдер-мен запрыгнул в вагон стоящего поезда и скрылся с места конфликта.

Петербуржцы шутят, что в этом ему помогли суперспособности.

Напоминаем, в общественных местах Северной столицы по-прежнему действует масочный режим.