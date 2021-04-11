На улице Некрасова загорелась «коммуналка»

В центре Петербурга загорелась коммунальная квартира. Пожар произошел днем в воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и области.

Коммунальная квартира из шести комнат загорелась на площади в 10 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано. В тушении пожара участвовало 38 сотрудников МЧС и 8 пожарных машин. Известно, что пожару был присвоен высшая степень сложности - №1-Бис.

«В коммунальной квартире горела обстановка на площади 10 квадратных метров», - сообщают в ведомстве.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о загоревшейся коммунальной квартире на Заневском проспекте, где сгорел один петербуржец.