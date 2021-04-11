В Петербурге за сутки нашли двух утопленников

За минувшие сутки в Петербурге обнаружили два трупа в городских водоемах. Одного мужчину нашли в Финском заливе, а второго в лесопарке «Александрино». Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Первое тело нашли в районе Канонерского острова, 7 в Финском заливе. Мужчине на вид 45-50 лет. На голове нет волос, а на теле одета рубашка, кофта и синие джинсы.

Второго мужчину нашли в пруду на территории лесопарка «Александрино». На вид утопленнику около 40 лет. На мужчине была надета серая куртка, черная маска и синие джинсы с надписью Dolce&Gabbana.

Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.