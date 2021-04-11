На юго-западе Петербурга обнаружили 26 мигрантов, незаконно проживающих в «резиновых» квартирах

В Петербурге прошел профилактический рейд на юго-западе города. Целью рейда был поиск «резиновых» квартир с мигрантами. В результате обысков было выявлено два адреса на Петергофском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что профилактический рейд состоялся 11 апреля, в воскресенье. В нем приняли участие 50 уполномоченных участковых. В ходе рейда было проверено 16 жилых домов с более, чем думя тысячами квартир.

«Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. В первую очередь, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства», — отмечают в главке.

В результате к административной ответственности привлекли 26 человек, проживающих в двух «резиновых» квартирах, расположенных на Петергофском шоссе.