Подросток украл из квартиры подруги три пистолета и гранату

В Петербурге 16-летний юноша ограбил квартиру своей знакомой. Инцидент произошел вечером субботы, 10 апреля, в жилом доме на улице Кузнецова. Подросток забрал из квартиры три пневматических пистолета и муляж гранаты. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что в квартире проживает 51-летний охранник и его 15-летняя дочь. Подросток проник к ним домой и, применив силу к своей подруге, украл оружие и сумку. Затем юноша скрылся с места происшествий. На данный момент его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В отношении подростка решается вопрос о возбуждении уголовное дела по факту кражи.