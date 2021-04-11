В школе на Орджоникидзе подросток стрелял в учеников

В Петербурге ученик одной из школ открыл стрельбу по другим школьникам. Подросток стрелял из пневматического пистолета. Инцидент произошел на территории школы, расположенной на улице Орджоникидзе. Об этом сообщается в ГУ МВД по Петербургу и области.

«Ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников», - отметили в ведомстве.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 10 апреля. При этом пострадавших нет. На данный момент решается порос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелка.