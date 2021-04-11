После драки со стрельбой на Ефимова задержали 10 человек

В Петербурге задержали 10 человек, устроивших драку со стрельбой. Инцидент произошел вблизи торгового центра «Пик», расположенного на улице Ефимова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Известно, что в ходе драки двое мужчин получили травмы. В результате в отношении стрелявших возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц либо с применением оружия".

«Для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики в возрасте от 16 до 32 лет», - отмечают в ведомстве.

Драка произошла вечером в пятницу. На месте происшествия были найдены гильзы и резиновые пули.