Мать погибшей под колесами автомобиля девочки может предстать перед судом

В деле о наезде на пешехода появились новые детали. Удалось установить, что подросток переходила дорогу вместе с мамой. В связи с этим в гибели девочки могут обвинить ее законного представителя, если водитель автомобиля докажет свою невиновность. Об этом сообщает автоюрист Дмитрий Булавин.

Напомним, 15-летняя девочка погибла под колесами машины вне зоны пешеходного перехода 9 апреля, в пятницу, на улице Варшавская.

Согласно мнению юриста Дениса Таташвили, решение судьи будет зависеть от кадров с видеокамер.

«Чтобы понять, что может грозить, водителю нужно, как минимум, изучить записи с камер видеонаблюдения, где произошел несчастный случай. Но, в зависимости от обстоятельств, ответственность может понести как автомобилист, так и мать девочки», — отметил юрист.