Полиция ищет грабителей продуктового

На юге-востоке Петербурга трое мужчин ограбили продуктовый магазин, нанеся телесные повреждения двум сотрудникам магазина. Инцидент произошел в субботу, 10 апреля, в «Пятерочке» на улице Шелгунова дом №4. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербурге и области.

Известно, что злоумышленники отказались оплачивать товары. Потребовать оплату и пресечь преступление вышли администратор магазина и директор, однако оба потерпели неудачу. В ходе драки ударили администратора по голове молотком. На помощь коллеги вышел директор магазина – ему в лицо распылили перцовый баллончик.

В результате грабители скрылись с частью продуктов в неизвестном направлении на автомобиле черного цвета. На данный момент администратор госпитализирован в больницу, а правоохранительные орагны разыскивают преступников.