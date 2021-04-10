В Пушкинском районе нашли более 30 нарушений миграционного законодательства

В Петербурге прошел профилактический рейд по выявлению нарушений в соблюдении миграционного законодательства. Рейд состоялся в субботу, 10 апреля, в Пушкинском районе города. В результате было составлено более 30 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе рейда обнаружили выходцев из стран Средней Азии на одной из строек района. Выяснилось, что мигранты работают незаконно, а также проживают на стройке. Всего было проверено документов у 150 мигрантов. В профилактическом рейде также участвовали полицейские-кинологи, которые осматривали вагончики-бытовки.

В результате было выявлено множество нарушений и нелегальных работников. По результатам рейда составили более 30 протоколов.