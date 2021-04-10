Петербурженки разняли массовую драку мужчин посреди дня

В Петербурге мужчины устроили массовую драку посреди дня. Инцидент произошел на Краснопутиловской улице в районе дома №30. Очевидцы события выложили кадры потасовки в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» кадрами драки и деталями происшествия поделились петербуржцы. Примечательно, что драка закончилась, благодаря прохожим женщинам – они успокоили разъяренных мужчин.

«Несколько мужчин подрались на Краснопутиловской улице у дома 30. Драку прекратили женщины», – отметили под постом.

Причина драки осталась неизвестной, однако интересно, что женщинам удалось успокоить мужчин без кулаков.