Пятничный вечер запомнился петербуржцам огненным шоу с трамваем

В Петербурге трамвай устроил световое представление. Инцидент произошел вечером, 9 апреля, около станции метро «Новочеркасская». Очевидцы выложили в социальную сеть «ВКонтакте» кадры с места событий. Об этом сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Согласно словам очевидцев, в проводах над трамваем произошло короткое замыкание. В связи с этим петербуржцы наблюдали световое шоу. Примечательно, что это происходило продолжительное время – провода долго искрили.

В результате остальные трамваи вынуждены были остановиться на перекрестке, что привело к перекрытию проезда до станции метро «Ладожская».