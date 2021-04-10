На Варшавской улице автомобиль насмерть сбил подростка

В Петербурге произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Автомобиль сбил 15-летнюю девушку-подростка на улице Варшавская. Инцидент произошел 9 апреля в районе дома №37. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Известно, что автомобиль марки Hyundai Elantra двигался по Варшавской улице. Вблизи дома №37 подросток начала переходить проезжую часть, вероятно, не по пешеходному переходу. В результате столкновения автомобиля с девочкой у подростка множественные травмы тела. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Однако после полученных травм выжить девочке не удалось.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося.