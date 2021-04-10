В Пулково самолет при посадке выехал за пределы полосы

В петербургском аэропорту Пулково пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Инцидент произошел 9 апреля, в пятницу. Причину случившегося установила Северо-западная транспортная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, 9 апреля, около 21.05 самолёт ЯК-40, рейсом Вологда - Санкт-Петербург (АК «Вологодские авиалинии») при приземлении в аэропорту «Пулково» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за порыва ветра», — предоставлено в отчете.

Известно, что пассажиров на борту ЯК-40 не было. Среди экипажа пострадавших нет. Фото с места проишсетсвия опубликовали на сайте Северо-западной транспортной прокуратуры с соотвествующим отчетом об экспертизе.

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