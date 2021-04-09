Депутат ЗакСа стал участником ДТП в Пушкинском районе

В Санкт-Петербурге, 9 апреля, в Пушкинском районе произошла авария, участником которой стал депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Бочков. В результате ДТП пострадало три автомобиля — «Шкода», «Рено» и машина чиновника «Тойота Камри». Депутат направлялся в администрацию Пушкинского района с Мариинского дворца.

ДТП произошло на Петербургском шоссе в 13:25 между двух светофоров, где все автомобили едут на больших скоростях. В итоге, машина Бочкова въехала в столкнувшиеся машины. Сам депутат отметил, что в момент аварии находился на пассажирском сиденье.

Депутат предположил, что возможной причиной происшествия стало яркое солнце, а также несоблюдение дистанции. Пострадавших нет.