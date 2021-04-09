В детском саду №110 обнаружили огромное количество тараканов и мышей

В Санкт-Петербурге в детском саду №110 Невского района родители детей обнаружили, что здание кишит тараканами, а также можно увидеть мышей. Стоит отметить, что заведующая учреждением не отрицает наличие проблемы.

Сообщается, что в здании регулярно проводится обработка от насекомых. Однако результатов это никаких не приносит. Педагогическому составу и дирекции детсада приходится справляться с проблемой своими силами, лишая себя выходных. Также отмечается, что насекомые прибывают в помещения из подвала.

Дирекция учреждения неоднократно заявляла о том, что между подвальным помещением и самими помещениями, необходим ремонт, так как трубы там уже полностью прогнили. Однако ответа от администрации не поступило.