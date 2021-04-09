На Невском проспекте на прохожего упала штукатурка

Пресс-служба администрации Центрального района Санкт-Петербурга сообщила, что в городе, на Невском проспекте, с исторического фасада одного из зданий на случайного прохожего упала штукатурка. Происшествие произошло 9 апреля, днем, на Невском проспекте, 106.

«По предварительным данным, произошло обрушение штукатурного слоя эркера ресторана, расположенного в этом доме. Пострадал молодой мужчина. В настоящий момент его осматривают врачи скорой помощи. Угрозы жизни нет», — заявили в агентстве.

На место происшествия прибыли сотрудники ГУ МЧС России по городу и Ленинградской области, а также представители ЖКС-1.