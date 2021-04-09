Из горящего корпуса академии Можайского эвакуируют курсантов

В Петербурге загорелся учебный корпус Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Инцидент произошел днем 9 апреля, в пятницу, в Петроградском районе. Корпус расположен на улице Красного Курсанта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Пожар начался в пятиэтажном здании учебного корпуса академии. На данный момент площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. О пострадавших курсантах пока не сообщается. В результате происшествия около 310 учащихся и преподавателей было эвакуировано из здания.

Специалистам предстоит выяснить, что привело к началу пожара и найти виновных.