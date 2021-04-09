На 83-м году жизни скончался режиссер Рудольф Фурманов

В Петербурге скончался театральный режиссёр, продюсер и телеведущий Рудольф Фурманов. Смерть наступила 9 апреля, в пятницу, по причине продолжительной болезни. Об этом сообщает телеканал «78».

Напомним, Рудольф Фурманов открыл петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, а также основал Российскую национальную актерскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Кроме того, деятель создал цикл передач «Театральная гостиная» на телеканале «Санкт-Петербург».

В качестве актера на счету Фурманова более 80 ролей в театре и кино. К тому же, актер был лауреатом премии правительства Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры «За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры».