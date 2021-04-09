Жительница Петербурга направила в ЕСПЧ жалобу на принудительное лечение от коронавируса

В феврале 2020 года Аллу Ильину, вернувшуюся в Петербург из Китая, принудительно госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус. Посетившие Ильину сотрудники Роспотребнадзора и врач из поликлиники сообщили, что необходимости в госпитализации нет. Однако 5 февраля главой Роспотребнадзора в Петербурге было вынесено постановление о госпитализации Ильиной.

Женщина совершила побег из больницы на следующий день. Жалоба в ЕСПЧ содержит требование Ильиной признать судом нарушение ее права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции о защите прав человека).

Жалоба Аллы Ильиной является первой жалобой в ЕСПЧ, направленной из России.