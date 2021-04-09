В результате обысков петербургских вебкам-студий возбудили уголовное дело

Правоохранители пресекли работу 5 web-cam студий в Петербурге, которые занимались производством порнографии. Среди моделей были несовершеннолетние.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по городу и Ленобласти, бизнес организовал 32-летний житель коттеджного поселка в Ленобласти. Мужчина содержал 5 студий, расположенных по разным адресам в черте Петербурга. Полицией были задержаны 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет.

Помещения были оборудованы привет-комнатами, в которых находилось все необходимое для проведения круглосуточных трансляций в сети.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов.