Полицейские установили личность владельца трехколесной "Инфинити"

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга выяснили, кто является владельцем трехколесного автомобиля «Инфинити».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии с участием автомобиля: во время лихой езды по центру города у «Инфинити» отвалилось колесо, однако это не помешало водителю продолжить движение. Искрящий автомобиль остановился лишь на улице Радищева.

Личность автомобилиста установили: за рулем «Инфинити» находился индивидуальный предприниматель, принимавший участие в проекте на канале ТНТ «Золото Геленджика». В медиа - пространстве можно обнаружить упоминания о нем как об эксперте в туристическом бизнесе, связанном с туроператором TUI.