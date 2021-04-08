На Васильевском острове обнаружили каршеринг, набитый полностью попкорном

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове в районе ЗСД была обнаружена машина каршеринга, которая была полностью забита попкорном. В сообществе «Подслушано Тик-Ток» в социальной сети ВКонтакте сообщили, что попкорн доходил до уровня окон. Один из пользователей предположил, что кто-то сделал это для эффектного ролика в ТикТок. На данный момент неизвестно, кто будет нести ответственность за совершенный поступок.

По правилам, отвечать за совершенное деяние будет тот водитель, который последний оформлял на себя этот автомобиль. Только если оформление произошло не по поддельному аккаунту.

Нарушитель будет должен заплатить штраф за причиненный ущерб каршеринговой компании.