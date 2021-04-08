На 37-м километре КАД перевернулся грузовик и перекрыл четыре полосы

В Санкт-Петербурге, в четверг, 8 апреля, на 37-м километре КАД перевернулся грузовик с прицепом. В результате происшествия грузовик перекрыл четыре полосы для движения. Об этом сообщили в «Упрдор Северо-Запад».

"Водитель грузового автомобиля с прицепом допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП оказались заняты первая, вторая, третья и четвертая полосы внутреннего кольца КАД. Проезд осуществляется по полосе безопасности», — заявили в пресс-службе учреждения. Также в организации добавили, что в результате ДТП образовалась пробка протяженностью около 3 км.

Авария произошла на КАД в районе пересечения с Шифировским проспектом. На место прибыли подрядчики, которые обслуживают дорогу.